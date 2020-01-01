وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 30 ألف حالة

(د ب أ)

أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد بالبلاد، تجاوزت حاجز الـ 30 ألف حالة وفاة يوم السبت متجاوزة فرنسا التي كانت تحتل المركز الخامس من حيث عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفاد المسؤولون بوفاة 523 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 30 الفا و 366 حالة بسبب الوباء. وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المكسيك بنحو 6000 ليصل إلى 251 الفا و 165 حالة، على قدم المساواة مع إسبانيا، ثامن أعلى عدد من الحالات.

وعلى صعيد متصل ، قام حوالي 200 بائع متجول بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في وسط مدينة مكسيكو سيتي يوم السبت للمطالبة بالسماح لهم بالبيع مرة أخرى وسط جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه عادة ما تكون أرصفة وسط المدينة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية مزدحمة بالباعة الجائلين ،ولكن منذ أذار/مارس الماضي حظرت المدينة مثل هذه التجارة غير الرسمية وأوقفت معظم عمليات التجارة في المنطقة لوقف انتشار الفيروس.