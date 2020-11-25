روسيا تخطط لإنتاج 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا شهريا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لإنتاج نحو 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهريا خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى سبتمبر القادم، قائلا إنه سيتم زيادة الإنتاج لاحقا وقد يصل في النهاية إلى 45 مليون جرعة شهريا بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف مانتوروف، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "نخطط لإيصال معدل الإنتاج إلى 30 مليون جرعة في يوليو وسيكون هذا الرقم هو نفسه تقريبا في أغسطس وسبتمبر".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح الذي يتألف من مكونين ستعتمد بشكل خاص على الطلب النهائي من وزارة الصحة بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يتألف من مكون واحد.

وأوضح الوزير الروسي قائلا: "في أكتوبر أو نوفمبر على أقصى تقدير سنحاول إطلاق قدرات إنتاجية إضافية في منشأتي "بيوكاد" و"جينيريوم"، وتم طلب المعدات بالفعل وسيجري تركيبها بحلول نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر القادم".

وأكد أن حجم إنتاج اللقاحات سيعتمد بشكل خاص على عملية التطعيم، وما إذا كانت بعض الكميات ستتاح للتصدير.