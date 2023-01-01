طهران: مصدر عسكري ينفي سعي قوارب إيرانية احتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز

نفى مصدر عسكري إيراني مطلع، مساء اليوم الأربعاء، سعي قوارب إيرانية لاحتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: «لا صحة للأنباء المتداولة عن محاولة استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلتين قرب مضيق هرمز».

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون إحباط محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط في المياه الدولية قبالة عُمان، مشيراً إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنّ الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة «تي آر إف موس» التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة «ريتشموند فوياجر» التي ترفع علم جزر الباهاماس.

وأكد البيان أن عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان في كلتا الحالتين، عندما رأوا المدمّرة الأمريكية «يو إس إس ماكفول» تقترب منهم.