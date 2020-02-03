احتفاء جديد بفيلم وداعا جوليا في مهرجان كارلوفي فاري بالتشيك

يواصل الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" وهو العمل الأول للمخرج محمد كردفاني، عروضه الدولية المبهرة، إذ نال احتفاء من مهرجان كارلوفي فاري في التشيك حيث يُعرض في قسم آفاق، وتعتبر تلك محطته الثانية، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نظرة ما وفاز بجائزة الحرية.

حصل الفيلم على 3 عروض خلال المهرجان، كما تم ترشيحه لجائزة الجمهور، والذي استقبلته بإعجاب شديد إذ التفت حول المخرج كردفاني أثناء وبعد المناقشة التي عقدت بعد العرض ليعبروا عن مدى إعجابهم بالفيلم.

ويعد هذا الاحتفاء هو مواصلة لمسيرة الفيلم الحافلة التي انطلقت من مهرجان كان، إذ قوبل بحفاوة بالغة من وسائل الإعلام العالمية، وكتبت ميلاني جودفيلو في ديدلاين مشيدة بعمل المخرج السوداني "يستكشف كردفاني جذور الانقسام بعمق"، بينما وصفت AFP الفرنسية الفيلم بأنه “عرض جريء لتيار العنصرية الخفي"، بينما قال عنه كيفن كوربل في صحيفة مهرجان كان "بانوراما ساحرة من موضوعات الذنب والظلم واكتشاف الأسرار".

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.