اتصال هاتفي بين شولتس وبايدن استعدادا لقمة الناتو

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف الثلاثاء قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة الأسبوع المقبل في ليتوانيا.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن شولتس وبايدن "ناقشا مجموعة من القضايا التي سيبحثها القادة في القمة، بما في ذلك سبل تعزيز التحالف بشكل أكبر".

ويتطلع الجانبان إلى مواصلة مناقشاتهما مع شركائهما الآخرين في الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الأسبوع المقبل.

كما هنأ المستشار الألماني بايدن والشعب الأمريكي بعيد الاستقلال، الذي يصادف 4 يوليو في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد القمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ومن بين الموضوعات الرئيسية على أجندة القمة دعم أوكرانيا، كما هو الحال دائما، بالإضافة إلى القضية الشائكة المتمثلة في الإنفاق الدفاعي من قبل دول حلف شمال الأطلسي وتعزيز الردع.