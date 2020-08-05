 أبو مازن يوجه بوضع الإمكانيات الفلسطينية في لبنان تحت تصرف اللبنانيين جراء أزمة انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو مازن يوجه بوضع الإمكانيات الفلسطينية في لبنان تحت تصرف اللبنانيين جراء أزمة انفجار مرفأ بيروت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 8:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 8:19 م

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، لوضع الإمكانيات الفلسطينية كافة في لبنان تحت تصرف اللبنانيين، جراء أزمة انفجار مرفأ بيروت.
وأعلن «أبو مازن»، نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الأربعاء، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد تضامنًا مع الشعب اللبناني.
وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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