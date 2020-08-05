خبير ألماني يتوقع شطب 100 ألف وظيفة في قطاع السيارات ببلاده

أشارت توقعات خبير السيارات الألماني، فرديناند دودنهوفر، إلى شطب مئة ألف وظيفة في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

وقال البروفيسور دودنهوفر في دراسة نشرها في ميونخ اليوم الأربعاء إن الطلب في أوروبا وأمريكا تراجع على نحو كبير خلال هذا العام، كما أنه من المتوقع أن يتراجع الإنتاج في أوروبا بنسبة 25% ليصل إلى 12 مليون سيارة، ما يجعل هناك فائض في الطاقة الإنتاجية بـ7 مليون سيارة.

ورأى دودنهوفر أنه "من غير الواقعي تحميل أعباء هذه التكاليف على مدار فترات زمنية طويلة، لأن من غير الممكن تحمل فترات الخسارة الطويلة في سوق السيارات التي تشهد منافسة شرسة".

كانت شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم أغلقت مصانعها خلال الربع الثاني على مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا، وكذلك لأن معارض بيع السيارات اضطرت لغلق أبوابها بسبب تدابير مكافحة الجائحة، ما تعذر معه بيع السيارات، كما تم تعليق الطلبيات لدى شركات مستلزمات السيارات.