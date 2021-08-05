الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية في الخارج بحلول العام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1443، أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير".