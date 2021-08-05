مسؤول بالأمم المتحدة: ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في التواصل عبر التكنولوجيا

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أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي بغض النظر عن الجنس أو الإعاقة بحلول عام 2030.

وقالت خلال ورشة عمل منظمة الأمم المتحدة "مكتب مصر" عن أهداف التنمية المستدامة، التي تعقدها اليوم، عن مسيرة مصر من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر رفع الوعي المجتمعي بقضية ذوي الإعاقة.

وأضافت "لازالت هناك صعوبات يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل عبر وسائل التكنولوجية التي تتطلب تجهيزًا معينًا مثل دعم لغة الإشارة أو وجود تطبيقات معينة مخصصة لغير المبصرين".

وتتضمن ورشة العمل، جلسة بعنوان "الربط بين المعلومات الفنية وأشكال مختلفة من الصحافة والتخطيط الإخباري".

وتستهدف التعريف بهدف الحد من أوجه عدم المساواة، كما تتحدث الورشة عن هدف "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة".