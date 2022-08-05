إزالة 22 حالة تعدى بمساحة إجمالية 2075 متر في المنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة فى تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس الجارى.



واكد انه تم إزالة 22 حالة تعدى بمساحة إجمالية 2075 متر بما يعادل 12 قيراط بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا إنطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لرصد أية حالة بناء مخالف فى المهد لإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات وحقوق الدولة .



وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعدي بنواحي “ مليج ، ميت موسى ، البتانون ، دكما ، منشأة شنوان ” بمركز شبين الكوم بمساحة 6 قيراط ، و 8 حالات بنواحي “ كفر أبو محمود ، جريس ، بندر أشمون ، سمادون ، أبو رقبة ” بأشمون بمساحة 3 قيراط و 7سهم ، وكذا تنفيذ إزالة فى المهد لـ 3 حالات تعدى الأولى بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع بمساحة 170 متر ، والثانية بناحية العطف بمركز الباجور بمساحة 90 متر ، والأخير بقرية سروهيت بمنوف بمساحة قيراط و6 سهم.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها.



وأكد أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.