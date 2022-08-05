تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج "زووم أفريقيا" على قناة CBC”"، يوم غد السبت في تمام التاسعة مساء، تتضمن فقرات غنائية ورياضية، للحديث عن المواهب الفنية والكروية داخل القارة الخضراء.

تجري سالي عاطف لقاء مع جمال الزهيري، الكاتب والناقد الرياضي، للحديث عن الكرة الإفريقية والمواهب الرياضية داخل القارة الخصراء، خاصة منتخب السنغال.

كما يستعرض البرنامج تقريرًا عن منتخب شباب إفريقيا بمدينة البعوث الإسلامية، والذي يضم عددًا كبيرًا من لاعبي كرة القدم من مختلف الجنسيات، للحديث عن موهبتهم وفترة وجودهم في مصر وفرص انضمامهم للفرق المصرية أو الاحتراف عالميا.

تجري "عاطف" كذلك لقاء مع الدكتور أبوبكر صار، سفير السنغال بالقاهرة، ليكشف عن العلاقات المصرية السنغالية وفترة وجوده في مصر، وللحديث عن فرص الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى لقاء مع امادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي، للحديث عن اقتصاد دولة السنغال وفرص التنمية.