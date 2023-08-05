باكستان: نرفض الخطوات الهندية الأحادية غير المشروعة في جامو وكشمير

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، مجددا رفض بلاده لجميع الخطوات الأحادية وغير المشروعة التي تتخذها الهند في ولاية جامو وكشمير، وتعهد بمواصلة الدعم الدبلوماسي والمعنوي والسياسي الراسخ لسكان كشمير في نضالهم العادل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية".

وكتب رئيس الوزراء عبر حسابه على موقع تويتر أن باكستان دعت الهند إلى العودة عن الإجراءات التي اتخذتها بعد الخامس من أغسطس 2019.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة على إلغاء الهند الحكم الذاتي في جامو وكشمير بصورة أحادية.

وأضاف شهباز شريف: "مثلت الأربع سنوات الماضية ذروة أشد انتهاكات حقوق الإنسان، على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات الديموغرافية، وإصدار أوراق سكن مزيفة، وقطع خدمة الإنترنت، والتعتيم الشامل على الاعلام وسجن قادة كشميريين من كل الأطياف".

وتابع رئيس الوزراء أن التاريخ يشهد على أن القوة الغاشمة لم تنجح قط في إخماد نار الحرية والحقوق.