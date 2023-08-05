شركة مايديا الصينية تسعى للاستحواذ على مصانع زانوسي في مصر

• مصدر: الشركة المالكة تواجه «تحديات مالية».. وارتفاع قيمة «أصول مصر» وصعوبات الاستيراد سبب التخارج



علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من مصدر مطلع أن شركة مايديا «Midea» الصينية تسعى للاستحواذ على شركة زانوسى وأصولها فى مصر.



وكانت شركة إلكترولكس جروب، أعلنت فى 20 يوليو الماضى، عن بدء الاستعداد لبيع علامتها التجارية زانوسى، وإيديال، فضلا عن علامتها التجارية للسخانات أولمبيك إلكتريك، ضمن خطتها التخارج من عدد من العلامات التجارية وبيع الأصول فى مصر وجنوب أفريقيا بسبب ما أسمته بـ«إعادة ترتيب أولويات الشركة والتركيز على علامات أخرى».



وذكر المصدر أن سبب اتجاه شركة إلكترولكس جروب لبيع علاماتها التجارية وأصولها فى مصر يرجع إلى تحديات مالية تواجه الشركة عالميا، ما اضطرها للتخارج من الأسواق التى تمتلك فيها قيم أصول مرتفعة وفى ذات الوقت أسواقا تواجه فيها مشاكل تشغيلية ولوجستية، مشيرا إلى أن أزمة الاستيراد ونقص المواد الخام ولوازم التصنيع ساهم فى قرار الشركة بالتخارج من مصر بجانب جنوب أفريقيا فى إطار سعيها توفير السيولة.



وأشار المصدر إلى أن شركة مايديا الصينية أبدت رغبتها فى الاستحواذ على زانوسى، منوها بأن إلكترولكس جروب تدرس حاليا عدة عروض من ضمنها زانوسى، وبصدد تقييمها لاختيار العرض الأفضل.



ورجح المصدر إتمام الصفقة فى الربع الأخير من العام الحالى، قائلا إن عمليات الشركة فى مصر ستظل تعمل ولم تتأثر سواء على صعيد استمرار أعمال البيع أو الصيانة والدعم الفنى.



وتأسست شركة مايديا فى عام 1968، وتزاول أعمالها فى أكثر من 195 دولة، ولديها 3 علامات تجارية فى مصر، هم: «كارير ومايديا وتوشيبا»، وتتجاوز إيراداتها السنوية حول العالم 40 مليار دولار، وتضم أكثر من 150 ألف موظف.



وبلغ صافى مبيعات إلكترولكس جروب من العلامات التجارية وفئة سخانات المياه التى سيتم بيعها فى مصر وجنوب أفريقيا خلال عام 2022، نحو 660 مليون دولار، أى ما يعادل حوالى 5% من صافى مبيعات المجموعة عالميا.



فيما بلغت المبيعات فى مصر وحدها نحو 186 مليون دولار، وبلغ إجمالى موظفى شركة إلكترولكس جروب فى مصر نحو 2238 موظفا، حيث تعتبر من أكثر الأسواق من حيث عدد العمالة.



وصرح جوناس سامويلسون، رئيس إلكترولكس جروب ومديرها التنفيذى، مبررا التخارج من مصر وجنوب أفريقيا بالقول: «إن التركيز وإدارة المحافظ الاستراتيجية بات أكثر أهمية من أى وقت مضى، بخاصة فى ظل الوضع الحالى العالمى الملىء بالتحديات، وهو ما يمنح المجموعة القدرة على تقديم ابتكارات جذابة من شأنها توفير تجربة فريدة للعملاء فى إطار علاماتنا التجارية الاستراتيجية، كما سيتم أيضا النظر فى إجراء تبسيط وتخفيض هيكلى بعد تقييم الوضع الحالى».



وذكر سامويلسون «أن قطاع سخانات المياه فى مصر وجنوب أفريقيا يعد مربحا وأن العلامات التجارية التى تتطلع المجموعة لبيعها كلها معروفة جيدًا فى أسواقها، إلا أن هذه الأصول لا تتوافق بشكل قوى مع استراتيجية المجموعة الأساسية بالشكل الكافى لضمان التركيز والاستثمار المطلوبين من إلكترولكس جروب، لذلك، تؤمن المجموعة بخلق فرص ذات قيمة أكبر ونمو أسرع تحت ملكية مختلفة».



وتعانى الشركات العاملة فى قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالسوق المحلية من نقص الإنتاج، بسبب عدم القدرة على الاستيراد لصعوبة تدبير الدولار، بحسب تصريحات سابقة لحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات.



وبحسب مبروك فإن حجم الإنتاج لا يغطى احتياجات السوق المحلية، ما تسبب فى عدم توافر الأجهزة بالأسواق، وبالتالى أثر ذلك بالتبعية على صادرات القطاع، لأن التصدير يتم من خلال الفائض، قائلا إن متوسط نسبة المكون المحلى فى القطاع تتراوح ما بين 50 ــ 60%.