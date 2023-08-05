تحالف مصرفي يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح التعاون للبترول الشهر الحالي

• مصادر: البنوك تحصل على ضمانة وزارة المالية للقرض الموجه لشراء منتجات بترول عاجلة



يعتزم تحالف يضم ١٣ بنكا توقيع عقود تمويل بقيمة ١٠ مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول خلال الشهر الحالى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.



أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنوك بقيادة بنكى الأهلى ومصر تقوم حاليا بمراجعة العقود النهائية للقرض الذى يوجه لتمويل شراء منتجات عاجلة من مشتقات البترول لصالح الهيئة العامة للبترول المصرية.



وتقوم مصر حاليا باستيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مليون دولار حتى نهاية أغسطس الحالى لتزويد محطات الكهرباء، تبعا لتصريحات رئيس الوزراء.



وكشفت المصادر عن حصول الشركة على ضمانة وزارة المالية بالإضافة إلى ضمانة من الهيئة العامة للبترول للقرض الذى تبلغ مدته ١٠ سنوات.



«التعاون للبترول»، التى تأسست عام 1934، يشمل نشاطها تسويق المنتجات البترولية الرئيسية، والزيوت، وتموين السفن، والمنتجات البتروكيماوية، وبلغت مبيعاتها للسنة المالية 2021ــ2022 نحو 60 مليار جنيه.



وبلغت الحصة السوقية لشركة «التعاون للبترول»، العام المالى الماضى، 31% من إجمالى سوق المنتجات البترولية الرئيسية، فيما بلغت حصتها من الزيوت 20%. ونفذت الشركة مؤخرا مشروعات تجديد، وإنشاء مستودعات تخزين، ومحطات خدمة، وشراء شاحنات الصهاريج، وتصدّر «التعاون للبترول» منتجاتها إلى أكثر من 19 دولة أفريقية وعربية وأوروبية.



ويعد البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ هو الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرضا بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الأجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة أيضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية أداره «إتش إس بى سى»، أبو ظبى الأول، مصرف أبوظبى الإسلامى يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، وقرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة أعوام.