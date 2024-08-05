 قائد جيش بنجلاديش يتعهد بعدم فرض حالة الطوارئ طالما ساد الهدوء - بوابة الشروق
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قائد جيش بنجلاديش يتعهد بعدم فرض حالة الطوارئ طالما ساد الهدوء

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:28 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:28 م

قال الجنرال وقار الزمان، قائد جيش بنجلاديش، إنه لن يتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.

ونقلت صحيفة دكا تريبيون، عن وقار الزمان قوله في كلمة إلى الشعب اليوم إنه لاحاجة لفرض حالة الطوارئ طالما ساد الهدوء البلاد.

وأضاف: سوف نشكل حكومة مؤقتة، وندير البلاد، أعدكم بمحاكمة كل القتلة ومعالجة حالات الظلم.

وحث وقار الزمان مواطنيه على عدم إثارة الفوضى، وقال: "ثقوا بالجيش، سوف نقبل كل مطالبكم".

وأشار إلى أن" الجيش لن يطلق النار، وكذلك الشرطة أيضا، سوف نتخذ قرارا بحلول الليل، ولكن ربما يستغرق الأمر يومين لتنفيذه".


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