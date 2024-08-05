يشهد مسرح الغد بالعجوزة، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، العرض المسرحي "كاسبر"، في ثالث العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، "دورة سميحة أيوب"، والمستمرة حتى 17 أغسطس الحالي، ويقدم العرض بالمسرح مجانا على مدار ليلتين.

العرض تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، دراماتورج وإخراج أشرف علي، وفكرته مستوحاة من نص الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، ويناقش قضية أصحاب الأرض، ليصور معاناة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

"كاسبر" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على ستة جوائز بمهرجان التجارب النوعية في دورته الأخيرة وهم: جائزة أفضل عرض مسرحي، جائزة أفضل مخرج، بالإضافة إلى جائزة المركز الثاني في الإضاءة والديكور، وجائزة المركز الأول والثاني تمثيل (رجال)، بخلاف شهادة تميز من قبل لجنة التحكيم.

ويشارك بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحالية 36 عرضًا مسرحيًا، منها 6 عروض لهيئة قصور الثقافة تعرض بمسرحي السامر والغد بالعجوزة وهم "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة، "كاسبر" تجربة نوعية لفرقة الأنفوشي، "اللعبة" لقومية سوهاج، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، "الحضيض" لفرقة قصر الأنفوشي، ويشهد المهرجان باقة متنوعة من البرامج والفعاليات والندوات، والورش، ويتنافس خلاله 33 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة إلى ثلاثة عروض تُعرض به شرفيًا دون المشاركة في مسابقاته.