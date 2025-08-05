توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني بالقليوبية

افتتحت لجان الانتخابات في محافظة القليوبية، أبوابها أمام المواطنين منذ قليل؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجان، إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات داخل عدد من اللجان بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية في حالة جاهزية تامة لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن، مشيرًا إلى تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية، مع التركيز على تهيئة بيئة مناسبة تضمن راحة الناخبين والعاملين داخل اللجان.

وشدد محافظ القليوبية، على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة وشفافية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة.

وبدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى تمام الساعة الـ9 من صباح اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025 وحتى الـ9 من مساء نفس اليوم، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتُجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.