الشرطة الأمريكية: إيقاف رجل على خلفية قتل 4 أشخاص في تينيسي

ذكرت الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الرجل المطلوب على خلفية قتل والدي طفل رضيع، تم العثور عليه بمفرده، وجدته وعمه.

وجاء ذلك بعد تحذير السلطات للسكان كي يمكثوا داخل منازلهم، بعد تليقها بلاغا بأنه تم رصد الرجل في الحي.

وقالت السلطات أنه تم احتجاز أوستن روبرت دروموند أثناء عملية بحث.

ووجه مكتب تحقيقا ولاية تينيسي بالفعل تهمة التواطؤ في جريمة قتل من الدرجة الأولى لكل من تاناكا براون (29 عاما) و جيوفونتي توماس (29 عاما).

ويشير المحققون إلى أن الرجلين "ساعدا" دروموند (28 عاما) في عمليات القتل.

وما زالت العديد من الأسئلة بلا إجابة، بما في ذلك كيفية قتل ذوى الرضيع وكيف انتهى به الأمر في منطقة تيجريت (64 كيلومترا من الجثث).

وذكرت السلطات الأسبوع الماضي أنها عثرت على السيارة التي تعتقد أن دروموند كان يقودها. وكانت في جاكسون بولاية تينيسي (113 كيلومترا من مكان العثور على الجثث ونحو 64 كيلومترا من المكان الذي ترك في الرضيع).

وأفاد ديفيد روش مدير مكتب تحقيقات تينيسي بأن السلطات تعتقد أن عمليات قتل الأسرة كانت هجوما استهدافيا من قبل دروموند، الذي كانت تربط بينه وبين الضحايا علاقة. وأوضحت السلطات أن الرضيع في أمان وتتم رعايته.