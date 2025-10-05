

قالت شركة الواحة للنفط الليبية، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة، إنها احتوت تسريبًا في خط أنابيب الزقوط-السدرة والذي تسبب في توقفه لفترة وجيزة.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أنها أوقفت خط الأنابيب بالكامل بعد اكتشاف حادث التسريب يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وقال البيان: «أكدت الشركة أن الخط عاد إلى الخدمة بشكل طبيعي وآمن بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية».

ويستخدم الخط لنقل النفط من الحقول التي تديرها الشركة إلى ميناء السدرة.

وليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط في إفريقيا، لكن الإنتاج توقف مرارًا منذ عام 2014.

وفي سبتمبر الماضي، قالت شركة الواحة للنفط إن إنتاجها من الخام بلغ 365 ألف برميل يوميا.