عريقات يطالب بإجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، بإجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك ردا على الإعلان عن نقل صربيا سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس حتى شهر يوليو من العام المقبل لتصبح أول دولة أوروبية تقوم بهذه الخطوة، فيما ستطبع كوسوفو علاقاتها مع إسرائيل.

وحث عريقات على حسابه في تويتر "الدول العربية والإسلامية وباقي دول العالم التي تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها على اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

كما دعا إلى إجراءات ضد الدول "التي تشجع على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل ضم الاراضي الفلسطينية المحتلة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)".

وقال عريقات: "أظهرت إدارة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مرة أخرى التزامها التام بمخالفة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنكار الحقوق الفلسطينية، من خلال الضغط على بعض الدول وتشجيعها للاعتراف بالضم غير الشرعي وغير القانوني بالقدس الشرقية المحتلة كعاصمة لإسرائيل".

وأضاف: "فلسطين أصبحت ضحية للطموحات الانتخابية لترامب، ويبدو أن فريقه أصبح مستعدا للقيام بأي فعل، مهما كانت آثاره التدميرية على إمكانية السلام ونظم القانون الدولي لأغراض النجاح في الانتخابات".