 «التحالف» يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«التحالف» يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أ ش أ
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 1:01 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 1:01 ص

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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