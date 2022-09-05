 مصر تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:35 م

أدانت مصر الحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول، اليوم الاثنين، مسفراً عن مقتل اثنين من طاقمها، بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان.

وعبرت مصر - فى بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا الاتحادية، والتضامن معهم في هذا الحادث الأليم.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي لذوي ضحايا المواطنين الأفغان في الحادث.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد في بيانه على موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه.

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