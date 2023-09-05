وزير الزراعة: سلمنا 300 عقد مؤّمن كمرحلة أولى لأهالي سيناء

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس السيسي وجه بتوفيق أوضاع أهالي سيناء، وتمكينهم من إقامة مشروعات متعددة ومتنوعة لأراضيهم، وتحقيق أكبر قدرًا من الاستقرار لهم، من خلال العقود المؤمنة.



وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، على هامش احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء، أن المرحلة الأولى تضمنت تسليم 300 عقد، هذا إلى جانب جاهزية 726 عقدًا للطباعة والتسليم أيضًا.



وناشد كل الأهالي الذين يمتلكون أراضي عن طريق وضع اليد أو من خلال المزادات بسيناء، التقدم لهيئة التعمير وطلب استلام عقود لهذه الأراضي، في ظل وعد الدولة وتوجهها بتوفيق أوضاعهم وتأمين أراضيهم، منوهًا بأن العقود المؤمنة هي عبارة عن وثيقة رسمية غير قابلة للتزوير أو التقليد، ومثلها مثل العقود الخضراء



ولفت إلى أن الدولة المصرية ساهمت في تطوير هذه المنطقة، من خلال بعض المشاريع المتعلقة بتوصيل المياه مثل محطة المحسمة ومصر بحر البقر، مشيرًا إلى أن الأرض قابلة لزراعة كل التراكيب المحصولية، هذا إلى جانب كل الدعم الإرشادي والبحوث التطبيقية التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى نماذج المشروعات على أرض الواقع، وما يرتبط بها من مشروعات إنتاج حيواني وداجني، الأمر الذي يُشرك أهالي سيناء في محور التنمية بالدولة المصرية.



وشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد الماضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور بعض المحافظين، ومستشار رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة، وشيوخ وعواقل سيناء، ونواب البرلمان، وقيادات الوزارة.





