كلوديا حنا تحصد جائزة أحسن ممثلة عراقية من مهرجان الأفضل في لبنان

حصدت الفنانة كلوديا حنا، جائزة أفضل ممثلة عراقية من مهرجان الأفضل برئاسة مازن نوري، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت الذى شهد تكريم عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة صابرين.

وجاء تكريم كلوديا حنا بعد مشاركاتها اللافت في السينما والدراما المصرية، بجانب الدراما والمسرح العراقي خلال السنوات الماضية.

فيما تنتظر كلوديا حنا استئناف تصوير مسلسل "هابي هالوين" مع الفنانة حنان مطاوع، والذي يتبقى فيه مشاهد معدودة للانتهاء منه بالكامل، حيث صورت كلوديا عددًا من مشاهدها الأولى في العمل قبل توقفه لانشغال الأبطال بأعمالهم الرمضانية.

وتجسد كلوديا خلال الأحداث شخصية "هندة" من عائلة ثرية وتربطها صداقة قوية مع حنان مطاوع من عائلة ثرية أيضًا، حيث تكشف الحلقات عن طبيعة علاقتها بحنان ومفاجآت في الأحداث.

مسلسل "هابي هالوين" مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.

وتدور أحداثه في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين، وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية، ويتم البحث عن كشف اللغز.