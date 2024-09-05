شيخ الأزهر مكرما أوائل الثانوية الأزهرية: يمثلون جيلا متميزا بين أقرانهم

كرَّم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024م، بمقر مكتبه في مشيخة الأزهر، باستقبالهم وأولياء أمورهم لشكرهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.
وأكد الإمام الأكبر، أنَّ الطلاب الأوائل يمثلون جيلًا أزهريًّا متميزًا بين أقرانهم، فهم نشأوا على مناهج الأزهر التي خرّجت على مدى تاريخه العريق علماء أجلاء ملأوا الدنيا علمًا ونورًا.
وذكر أن التكريم لا يكافئ ما بذله هؤلاء الطلاب وأسرهم من جهد واجتهاد لكنه تقديرٌ من الأزهر لأبنائه وتعبيرٌ عن وقوفه إلى جانبهم أبنائه واعتزازه بهم وبتفوقهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية ليكونوا سواعد للبناء في وطننا العزيز مصر.
من جهتهم، أعرب الطلابُ المكرَّمون عن حبهم وتقديرهم للإمام الأكبر وشكرهم له على هذا التكريم، معتبرين أن لقاءه لقاء شيخ الأزهر كان حلمًا لهم تحقق اليوم.
كما أكدوا أن التكريم يدفعهم للتفوق والتميز دائمًا ويشعرهم بحرص مؤسسة الأزهر على رعاية أبنائها، داعين زملاءهم من الطلاب إلى الاجتهاد والمثابرة وطلب العلم بحب وشغف، إعمالًا لتعاليم ديننا الحنيف وتقديره للعلم وأهله، وخدمة لديننا ووطنا ورفع رايته دائمًا والمساهمة في بنائه والارتقاء به.