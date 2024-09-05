شيخ الأزهر مكرما أوائل الثانوية الأزهرية: يمثلون جيلا متميزا بين أقرانهم

كرَّم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ‏أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024م، ‏بمقر مكتبه في مشيخة الأزهر، باستقبالهم وأولياء أمورهم لشكرهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم التعليمية في مرحلة التعليم ‏قبل الجامعي.‏

وأكد الإمام الأكبر، أنَّ الطلاب الأوائل يمثلون جيلًا أزهريًّا متميزًا بين ‏أقرانهم، فهم نشأوا على ‏مناهج الأزهر التي خرّجت على مدى تاريخه العريق علماء أجلاء ملأوا الدنيا ‏علمًا ونورًا.

وذكر أن التكريم لا يكافئ ما بذله هؤلاء الطلاب وأسرهم من جهد واجتهاد ‏لكنه تقديرٌ من الأزهر لأبنائه وتعبيرٌ عن وقوفه إلى جانبهم أبنائه واعتزازه ‏بهم وبتفوقهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية ليكونوا سواعد ‏للبناء في وطننا العزيز مصر.‏

من جهتهم، أعرب الطلابُ المكرَّمون عن حبهم وتقديرهم للإمام الأكبر ‏وشكرهم له على هذا التكريم، معتبرين أن لقاءه لقاء شيخ الأزهر كان حلمًا لهم تحقق اليوم.

كما أكدوا ‏أن التكريم يدفعهم للتفوق والتميز دائمًا ويشعرهم بحرص مؤسسة الأزهر على ‏رعاية أبنائها، داعين زملاءهم من الطلاب إلى الاجتهاد والمثابرة وطلب العلم بحب ‏وشغف، إعمالًا لتعاليم ديننا الحنيف وتقديره للعلم وأهله، وخدمة لديننا ووطنا ورفع ‏رايته دائمًا والمساهمة في بنائه والارتقاء به.‏