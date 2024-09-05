 استشهاد 5 فلسطينيين بينهم نجل الأسير زكريا الزبيدي بقصف إسرائيلي بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 5 فلسطينيين بينهم نجل الأسير زكريا الزبيدي بقصف إسرائيلي بالضفة الغربية

وكالات
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 7:22 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 7:24 ص

أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف مركبة في مدينة طوباس في الضفة الغربية بينهم نجل الأسير الفلسطيني زكريا زبيدي.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

وقالت وكالة "وفا" أن "الشهداء طبقا لمصادر طبية، هم: محمد زكريا زبيدي، واحمد فواز أبو دواس، ومحمد عوض العايدي، وقصي عبد الرازق، ومحمد بني غرة".

ومحمد هو إبن الأسير زكريا الزبيدي أحد منفذي عملية الهروب المشهورة من سجن جلبوع في شهر سبتمبر من العام 2021.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به وسحبته بواسطة جرافة، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له.


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