محافظ المنيا يكرم 33 طالبا من أوائل الثانوية العامة في المحافظة

كرم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أوائل شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وعددهم 33 طالبًا وطالبة من الشعب الثلاث: "علمي علوم، ورياضة، والأدبي"، خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم على مسرح ديوان عام المحافظة، تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق.

وأكد المحافظ، خلال الاحتفالية، أن التعليم هو العمود الفقري لبناء الأمة وداعم تنميتها الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن قطاع التعليم في محافظة المنيا شهد طفرة كبيرة، باعتباره الركيزة الأساسية للتطور ومواكبة العصر.

ولفت إلى أن العمل الدائم والتخطيط للنجاح عامل رئيسي في تحقيق التفوق والوصول للأهداف، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي مصادفة بل بالإصرار والكفاح المتواصل، معربًا عن خالص تهانيه للطلاب المتفوقين على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

كما حث المحافظ، الطلاب على الاستمرار في النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة، مقدمًا التهنئة لأسر الطلاب لما قاموا به من دور عظيم في رعاية ودعم أبنائهم، موجهًا التحية للمعلمين أصحاب الرؤية والعطاء والإخلاص، الذين لولاهم لما وصل الطلاب إلى هذا التكريم.

من جانبه، أوضح الدكتور علي عبد السلام، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن التكريم شمل 33 طالبًا وطالبة من الشعب الثلاث: 10 طلاب في الشعبة العلمية علوم، و11 طالبًا في الشعبة العلمية رياضيات، و12 طالبًا في الشعبة الأدبية.

وشهد الاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة عثمان عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.