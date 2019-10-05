رئيس الزمالك يعلن نقل مباراة أف سي مصر لملعب السلام

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن نقل مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام أف سي مصر من ملعب بتروسبورت.
وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت : " المباراة ستقام على ستاد السلام بدلاً من ستاد بتروسبورت".
ومن المقرر أن يتقابل الزمالك مع أف سي مصر غداً الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويتربع فريق بيراميدز على قمة ترتيب الدورى الممتاز بعد الأسبوع الثانى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلى والزمالك اللذان يمتلكان نفس الرصيد بعد الفوز فى أول مباراتين.