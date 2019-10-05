رئيس الزمالك يعلن نقل مباراة أف سي مصر لملعب السلام

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن نقل مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام أف سي مصر من ملعب بتروسبورت.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن نقل مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام أف سي مصر من ملعب بتروسبورت.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن نقل مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام أف سي مصر من ملعب بتروسبورت.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت : " المباراة ستقام على ستاد السلام بدلاً من ستاد بتروسبورت".

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت : " المباراة ستقام على ستاد السلام بدلاً من ستاد بتروسبورت".

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت : " المباراة ستقام على ستاد السلام بدلاً من ستاد بتروسبورت".