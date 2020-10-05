انتزاع 595 عبوة ناسفة باليمن

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "مسام السعودي لتطهير اليمن من الألغام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الماضي 1402 لغمًا، بحسب بيان للمشروع اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الألغام التي تم العثور عليها، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و193 لغمًا مضادة للدبابات، و608 ذخائر غير متفجرة، و595 عبوة ناسفة.

وأضاف أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 189197 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الألغام راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.