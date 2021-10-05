مشاورات داخلية للخضر بعد انتهاء محادثات استطلاعية حول مشاركته في ائتلاف حاكم بألمانيا

بعد اختتام السلسلة الأولى من المحادثات الاستطلاعية، أعلنت قيادة حزب الخضر اليوم الثلاثاء إجراء مشاورات داخلية حول كيفية المضي قدما في مسألة مشاركته في ائتلاف حاكم بألمانيا.

وقال زعيم الحزب، روبرت هابيك، عقب المحادثات الاستكشافية مع التحالف المسيحي اليوم إن حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر سيقيّمان الآن بالتأكيد المحادثات في لجانهما بوجه عام.

وذكر هابيك أنه تم خلال المحادثات مع التحالف المسيحي استكشاف التداخلات الممكنة، مضيفا أن هناك أيضا جوانب مُفرّقة، مشيرا إلى أنه سيُجرى "اليوم وغدا" إجراء تقييم داخلي لمعرفة ما هو ممكن.

ومن جانبها، قالت الرئيسة المشاركة في حزب الخضر، أنالينا بيربوك، إنه من المنتظر اتخاذ القرارات بشأن كيفية المضي قدما خلال الأيام المقبلة.

وأكدت بيربوك أن المحادثات مع التحالف المسيحي كانت بناءة وجادة، مضيفة أن حزب الخضر والتحالف المسيحي يتباعدان في المجالات الاجتماعية والسياسية، بينما توجد بينهما اهتمامات مشتركة، على سبيل المثال في الرقمنة والتحول البيئي.

وبدأ الخضر والحزب الديمقراطي الحر محادثات استطلاعية فيما بينهما الأسبوع الماضي. وناقش قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أول أمس الأحد مع الحزب الديمقراطي الحر ثم حزب الخضر فرص تشكيل تحالف حكومي مشترك بين الثلاثة. وعُقد مساء الأحد لقاء بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

ويسعى حزب الخضر إلى تشكيل ما يعرف باسم "ائتلاف إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، لكنه لا يستبعد أيضا الدخول في ائتلاف مع التحالف المسيحي والأحرار. ويبدي الحزب الديمقراطي الحر ميلا نحو التحالف المسيحي، لكنه لم يلتزم بعد بالائتلاف معه بمشاركة الخضر لتشكيل مع يعرف باسم "ائتلاف جامايكا". ويمثل هذا الائتلاف الفرصة الوحيدة لمرشح التحالف المسيحي، لاشيت، لإبقاء المستشارية تحت قيادة المسيحيين الديمقراطيين.