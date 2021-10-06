سفير مصر بالسعودية: العلاقات الثنائية تاريخية راسخة وتتسم بالخصوصية

قال أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض تاريخية راسخة وتتسم بالخصوصية، لافتًا إلى أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة وهو ما يمثل ركيزة للاستقرار.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الدولتين لديهما موارد هائلة في كل المجالات تؤهلهما ليكون لهما دور هام على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الأمر ينعكس على العلاقات الثقافية.



وأشار إلى أن الثقافة المصرية تلقى قبولًا كبيرًا ومحببة لدى المواطن السعودي وتتفق مع العادات والتقاليد العربية، قائلًا إن البعثة المصرية تعقد أنشطة ثقافية مستمرة كالأمسيات الشعرية أو السهرات الفكرية.



وذكر سفير مصر بالسعودية، أن هناك تعاونًا أكاديميًا كبيرًا بين الجامعات المصرية والسعودية وتبادل للطلبة، متوجهًا بالشكر إلى السلطات السعودية التي تقدم كل الدعم عند إجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.