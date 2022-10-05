 استقالة وزير الأشغال الكويتي بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أكتوبر 2022 9:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

استقالة وزير الأشغال الكويتي بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

عمار العجمي وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الكويتية
عمار العجمي وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الكويتية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:02 م

أعلن عمار العجمي وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الكويتية الجديدة التي شكلها الشيخ أحمد نواف اليوم الأربعاء استقالته من الحكومة بعد دقائق من تشكيلها.

وقال العجمي عبر حسابه على تويتر "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني".

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في وقت سابق اليوم الأسماء الجديدة لوزارته الثانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك