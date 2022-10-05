كيودو: اليابان تبحث إقرار دعم للمعاونة في خفض فواتير الغاز

تدرس الحكومة اليابانية تقديم دعم للمعاونة في خفض فواتير الغاز على المنازل والشركات، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، من دون أن تذكر مصدر هذه المعلومات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إدراج هذه الخطوة في مجموعة الإجرءات الاقتصادية الجديدة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا المقرر صياغتها نهاية الشهر الجاري، مع تأمين التمويل الضروري لها في الميزانية التكميلية القادمة.

وزادت فواتير الغاز على المنازل بأكثر من 20% مقارنة بما كانت عليه قبل عام بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.

كانت وكالة "كيودو" قد ذكرت السبت الماضي أن اليابان تدرس تمديد برنامج الدعم لبيع النفط بالجملة من أجل خفض أسعار بيع البنزين بالتجزئة، حتى الربيع المقبل. كما تعتزم الحيلولة دون ارتفاع حاد في تكاليف الوقود وسط المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.