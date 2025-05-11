وزير خارجية الإمارات يجري اتصالين هاتفيين بنظيريه الهندي والباكستاني ويؤكد أهمية الحوار

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت،، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أشاد خلالهما بحكمة الجانبين في وقف إطلاق النار بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين ومنطقة جنوب آسيا.
وأعرب الوزير الإماراتي عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالهند وباكستان.
ونقلت وكالة انباء الإمارات (وام) عن الشيخ عبدالله بن زايد تأكيده على أن الإمارات التي تربطها علاقات وطيدة وتاريخية بالبلدين تدعم جهودهما الرامية إلى تعزيز السلام والنماء، مشددا على أهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات والنزاعات وتعزيز العلاقة بين البلدين.