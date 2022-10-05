رئيسا الجزائر وألمانيا يبحثان هاتفيا الوضع في الساحل وحل الأزمة الليبية سلميا



بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء هاتفيا مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في منطقة الساحل و حل الأزمة الليبية سلميا.



وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم: "تناول(الرئيسان) سبل تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها إلى كل المجالات وتكثيف الاستثمار في كل الميادين، ولاسيّما الطاقة، الطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، البناء، التبادل الثقافي، التعاون الصحي، ومنه إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني، كما اتفقا على ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون، في أقرب وقت ممكن".



ووفق البيان، "استعرض الرئيسان قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع في منطقة الساحل، وبالأخص في مالي، وضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا، تكون عبر الانتخابات، كما عبر الرئيس الألماني عن تأييد بلاده ومساندتها لدور المبعوث الأممي، إلى الصحراء الغربية، شاكرا دور الجزائر في تثبيت السلم والاستقرار، في المنطقة وفي عموم أفريقيا".