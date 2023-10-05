حملة عُمانية لتنظيف الشعاب المرجانية بمحمية جزر الديمانيات الطبيعية

نظمت إدارة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، الحملة الخامسة لتنظيف بيئات الشعاب المرجانية بمحمية جزر الديمانيات الطبيعية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، تأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الذي تنفذه الهيئة لتنظيف البيئة البحرية والشعاب المرجانية لمحافظات سلطنة عُمان الساحلية لعام 2023.

وتهدف الحملة، إلى نشر الوعي البيئي بين أوساط المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق مشاركة القطاعات المجتمعية في نشر ثقافة الحفاظ على بيئة سلطنة عُمان نظيفة وتشجيع المبادرة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الحملة انتشال كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية ومخلفات الصيد، ويقدر طول الشباك المستخرج العالق في الشعاب بأكثر من 500 متر الذي كان سببًا في نفوق الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.