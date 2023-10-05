وست هام وأتالانتا يحافظان على انطلاقتهما المثالية في الدوري الأوروبي

واصل وست هام يونايتد الإنجليزي انطلاقته الناجحة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفاز وست هام 2 / 1 على مضيفه فرايبورج الألماني، اليوم الخميس، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في المسابقة القارية، التي شهدت تعادل باتشكا توبولا الصربي مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2 / 2.

وانفرد وست هام، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، بصدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد فرايبورج عند 3 نقاط في المركز الثاني، وأحتل أولمبياكوس وباتشكا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وعلى ملعب (شفارزفالد ستاديون)، بادر وست هام بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة بواسطة لوكا باكيتا، لكن رونالد شالاي أحرز هدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة 49.

ولم يهنأ الفريق الألماني بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجل النجم الدولي المغربي نايف أكرد الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 66، ليمنحه 3 نقاط ثمينة، محققا انتصاره الثاني على التوالي.

وفي المجموعة الثانية، تعادل أولمبيك مارسيليا الفرنسي 2 / 2 مع ضيفه برايتون الإنجليزي، كما تعادل آيك أثينا اليوناني مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1 / 1.

وبقي آيك في الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام مارسيليا وأياكس، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع برايتون في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، تقدم أياكس عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لكن دوماجوف فيدا تعادل لمصلحة آيك في الدقيقة 76.

وعلى ملعب (فيلدروم)، تقدم مارسيليا بهدفين نظيفين عن طريق شانسيل مبيمبا وجوردان فيرتو في الدقيقتين 19 و20 على الترتيب، غير أن برايتون استعاد اتزانه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين من خلال باسكال جروز وجواو بيدرو في الدقيقتين 54 و88 من ركلة جزاء على الترتيب.

وتعقدت الأمور كثيرا في المجموعة الثالثة عقب فوز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 2 / 1، وآريس ليماوسول القبرصي على ضيفه رينجرز الأسكتلندي بنفس النتيجة.

وتساوت الفرق الأربعة في رصيد 3 نقاط، عقب فوز كل منها في لقاء وخسارته في الآخر، لتحسم فارق الأهداف الترتيب، حيث تقاسم ليماسول وسبارتا براغ الصدارة، بعدما أحرز كل منهما 4 أهداف واستقبلا مثلهما، في حين جاء رينجرز وبيتيس في المركز الثاني، بعدما سجلا هدفين وتلقت شباكهما هدفين أيضا.

وحافظ أتالانتا الإيطالي على بدايته المثالية أيضا، بفضل انتصاره 2 / 1 على مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز شتورم جراتس النمساوي على مضيفه راكوف البولندي 1 / صفر.

وتربع أتالانتا على القمة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، فيما احتل سبورتنج لشبونة وشتورم جراتس المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتذيل راكوف الترتيب بلا رصيد من النقاط.