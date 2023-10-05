البعثة الأممية وقطر يدعوان إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن الانتخابات الليبية

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دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز، القادة الليبيين إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن الانتخابات.

وقال باتيلي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، تويتر سابقا، " استعرضت اليوم في الدوحة مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، السيد محمد بن عبد العزيز تطورات العملية السياسية الليبية ودعونا إلى وحدة الصف والهدف والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية"وال".

وحث الجانبان الشركاء الإقليميين والدوليين على مواصلة دعمهم الفردي والجماعي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات.

وأعرب باتيلي عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها قطر لسكان درنة، مجددا الدعوة للقادة الليبيين إلى توحيد الجهود في الاستجابة للأزمة.