 وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على إيران سيواجه برد أقوى - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2024 12:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على إيران سيواجه برد أقوى

طهران - د ب أ
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 11:44 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 11:45 م

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أي هجوم يستهدف إيران من جانب "الكيان الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل، "سيُواجه برد أقوى".

وأضاف عراقجي، في منشور له عبر منصة إكس اليوم السبت: "أجريت مفاوضات مهمة وفي الوقت المناسب، مع رئيس الجمهورية (السوري) بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السوريين، حول القضايا الثنائية والإقليمية".

وتابع : "لقد أكدت بأن إيران، ستقف إلى جانب المقاومة في جميع الظروف"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتابع : "كما أوضحت أن أي هجوم يستهدف ايران بواسطة "إسرائيل"، سيلقى ردا اقوى من جانبنا، وبإمكان هؤلاء ان يختبروا إرادتنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك