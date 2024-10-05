خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد  

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كشف المحامي الدولي الهولندي روي فيرمر وكيل الغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم الفريق الاول الكروى بالنادى سابقاً، عن اجراء جديد ضد الزمالك.

وقال روي فيرمر في تصريحات خاصة لـ " الشروق": "الزمالك لم يدفع حتى الآن الأموال المستحقة لأتشمبونج،".

وأضاف: " الزمالك لم يتواصل حتى الآن معي لمعرفة سبب تأخره عن دفع القسط المستحق".

وعن الأجراء الخاص الذي سيتخذه اللاعب قال : " فيفا سيوقف القيد الخاص بنادي الزمالك لعدم الالتزام بالموعد المحدد للسداد".

ويحتاج الزمالك لسداد 172 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لأتشمبونج، بعدما زاددت الغرامة من 115 ألف دولار بسبب غرامة التأخير، حيث منح فيفا الزمالك 30 يوما مهلة للسداد.