حزب الله يعلن استهداف 23 موقعا لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 23 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانه، اليوم السبت، إن عناصره قصفوا أمس الجمعة 23 موقعًا لجيش الاحتلال في جنوب لبنان، حيث استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في محيط موقع المالكية، وقصفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في جنوب مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وقصفوا قاعدة إيلانيا الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة.

وأضاف الحزب أنه قصف تجمعات لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، وتجمعًا آخر في مستوطنة كرمئيل، وفي محيط موقع البغدادي، وفي محيط أفيفيم، وشرق دوفيف.

وأوضح البيان، أنهم قصفوا قوة للجنود أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون، وقاعدة نفح، وفي سهل مارون الراس، وقصفوا قاعدة إيلانيا، ومدينة ‏صفد، واستهدفوا قوة جنود في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومستعمرة كرمئيل، وتجمعًا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل.