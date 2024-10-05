دينا مشرف تنسحب من بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

أعلنت دينا مشرف، قائدة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، انسحابها من بطولة إفريقيا 2024، حيث أشارت إلى احتياجها للراحة بعد المشاركة في العديد من البطولات والمشاركات التي خاضتها قبل مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوضحت دينا مشرف في حديثها قائلة: "لقد قررت الحصول على فترة من الراحة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية، لذلك قررت الانسحاب من البطولة الافريقية لتنس الطاولة، لقد كنت بحاجة للراحة من أي التزامات أو تحضيرات جديدة للبطولات، على مدار السنوات الماضية كنت أشارك بكثرة في العديد من البطولات بالإضافة إلى السفر الكثير والتدريب لذلك اريد فترة من الراحة، واحتاج على الأقل شهر لتلك الراحة للتفكير في المستقبل وخطواتي المقبلة".

وفي حديثها عن مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية، قالت دينا مشرف: "مشاركتي بدورة الألعاب الأولمبية بباريس كانت رائعة، لقد استمتعت كثيرا بالمشاركة وأيضا بتفاعل الجماهير، على الرغم من انني كنت اتمني ان تكون قرعة دور ال، 32 أفضل، ولكنني راضية عن الأداء الذي قدمته خلال البطولة، وتمكنت من تقديم أفضل ما لدي خلالها".