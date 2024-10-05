3 غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، مساء السبت، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا تظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد في السماء، بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن سحبا كثيفة من الدخان خيمت على الموقع عقب الهجوم الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على منزل مدير مدرسة الأبرار في بلدة الرفيد قضاء راشيا الوادي. مما أدى إلى استشهاده هو ووالدته.

وعملت فرق الدفاع المدني على فتح الطريق الواصل بين بلدتي الشحور وصريفا، والذي انقطع بسبب الهجمات الإسرائيلية.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركز هيئة الصحة الإسلامية في بلدة صديقين، وبلدتي قانا وطردبا.

وفي بعلبك، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قرب الطريق العام في بلدة الحفير غرب بعلبك.

وفي النبطية، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، هجوماً على منطقة معتقل الأنصار السابق بين مدينتي الأنصار والدوير.

وفي الهرمل، توفيت امرأة لبنانية متأثرة بجراحها بعد إصابتها في مداهمة يوم أمس في مدينة العين في منطقة البقاع الشمالي. يعمل الشهيد ضمن فريق الصليب الأحمر اللبناني.

وفي مرجعيون، استهدف قصف مدفعي متواصل بلدات الوزاني وكفركلا والخيام وسهل مرجعيون وأطراف ديرماس.