المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة

أعلنت الحكومة البريطانية دعمها بقوة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لاتفاق سلام في قطاع غزة، "التي قربتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى".

وأشارت الحكومة - في بيان لها اليوم الأحد - إلى أن هناك الآن فرصة لإنهاء القتال ولعودة الرهائن إلى ديارهم، فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.. مضيفة أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها وهي على أهبة الاستعداد لدعم المزيد من المفاوضات، ولفتت إلى أن قبول حماس لخطة السلام الأمريكية يعد خطوة مهمة إلى الأمام.

وفي ختام بيانها، دعت المملكة المتحدة جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير والعمل من أجل سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.