الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرضا لإصداراته بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

افتتح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، معرضًا لإصداراته بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وحضر افتتاح المعرض الدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد سعدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد سعدي، خلال جولته بالمعرض بما يقدمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات متنوعة، مؤكدًا أهميتها في إثراء الحركة العلمية والثقافية، ولا سيما الإصدارات الحديثة في مجالات الفكر والثقافة الإسلامية.

وتصفح وكيل كلية اللغة العربية عددًا من عناوين المعرض، مشيدًا بجودة الطباعة، وتنوع المحتوى، وما تتميز به إصدارات المجلس من قيمة علمية وثقافية، إلى جانب إتاحتها بأسعار رمزية وميسرة.

شهد المعرض إقبالًا واسعًا من طلاب كلية اللغة العربية وأعضاء هيئة التدريس، الذين أشادوا بتنوع إصدارات المجلس وما تتضمنه من مؤلفات علمية وفكرية وتراثية، مؤكدين أهمية إتاحتها للطلاب والباحثين بأسعار ميسرة، بما يدعم القراءة والبحث العلمي.

ويستمر المعرض لمدة خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من اليوم الاثنين 5 من أكتوبر 2026م، ويضم مجموعة متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في مجالات الفقه، والفكر الإسلامي، والتفسير، والسيرة النبوية، إلى جانب الموسوعات التراثية والفكرية والأدبية، وأحدث الإصدارات العلمية والثقافية، مع إتاحتها بخصومات خاصة لرواد المعرض.

يأتي تنظيم المعرض في ضوء التعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وجامعة الأزهر بالقاهرة، وحرص المجلس على إتاحة إصداراته العلمية والفكرية لمختلف الأوساط العلمية والثقافية، وتوفير مصادر المعرفة للطلاب والباحثين، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري المستنير.