يراقب مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي محمد دارامي موهبة فريق إف سي كوبنهاجن الدنماركي تمهيدًا لضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخطف دارامي صاحب الـ 17 عامًا الأنظار بمجرد تصعيده إلى الفريق الأول في إف سي كوبنهاجن، وأصبح بالفعل أصغر هداف بين صفوفه في العام الماضي حينما سجل هدفًا في مباراة في بطولة الكأس الدنماركي أمام فيبي.

والآن وبعد أن أصبح دارامي يلعب بصفة دورية في فريقه حيث خاض معه 15 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، سارعت كتيبة الألماني يورجن كلوب بإرسال كشافيها إلى الدنمارك لمشاهدة اللاعب عمليًا في عدد من المباريات من أجل الحكم على مستواه قبل جلبه إلى قلعة «أنفيلد».

وأوضح موقع "90min" أن نصف عدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» يراقبون دارامي الآن، كما يبدي نادي بوروسيا دورتموند الألماني أيضًا ومواطنه آر بي ليبزيج، ومعهما سيلتيك الأسكتلندي اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب.

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وبرغم مشاركته بصفة دورية مع «الريدز»، يجد صعوبة في حجز مكان دائم له في التشكيلة الأساسية لفريق كوبنهاجن، إذ أنه لم يشارك أساسيا سوى في أربع من ضمن 15 مباراة هذا الموسم، ولم يتعد زمنى مشاركته في المباراة 10 دقائق.