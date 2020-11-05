 الجيش اليمني يحقق تقدما واسعا شرقي الجوف وسط انهيارات لمليشيا الحوثي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يحقق تقدما واسعا شرقي الجوف وسط انهيارات لمليشيا الحوثي

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:36 م
أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني نجاحها، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية من تحقيق تقدمات كبيرة في عدد من جبهات القتال المختلفة شمالي وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني تقدمت شرقي مدينة الحزم، عاصمة الجوف، وذلك بسيطرتها على أكثر من خمسة كيلو مترات وتأمينها بشكل كامل.

وأوضحت أن تلك التقدمات الكبيرة لقوات الجيش اليمني تأتي عقب عملية هجومية مباغتة، نفذوها على مواقع المليشيا الحوثية غربي معسكر الخنجر، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع استراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال، والراهنة، وشعبي الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع.

كما تمكن الجیش اليمني في جبهة الخنجر من إفشال مساعي المليشيا المتمردة للتقدم من مواقع سيطرتها نحو المناطق الواقعة بين المعسكر الاستراتيجي وبين منطقة المهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة في المحور الشمالي، وكبرى مديريات المحافظة مساحة.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وهو ما تظهره "الصور" والتي تؤكد الضربات الموجعة التي تلقتها المليشيات الحوثية من أبطال الجيش الوطني ومقاتلات التحالف المساندة لها، والتي أجبرت من تبقى منها إلى الفرار، بعد انهيار واسع في صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية.

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