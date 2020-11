قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستلاحق قانونيًا كل الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية، بتهمة تزوير الناخبين وانتخابات الولاية.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، أن هناك العديد من الأدلة التي تعكس التزوير – بالنظر إلى وسائل الإعلام- مؤكدًا أنه سيفوز بالانتخابات.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!