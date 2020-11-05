قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستلاحق قانونيًا كل الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية، بتهمة تزوير الناخبين وانتخابات الولاية.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، أن هناك العديد من الأدلة التي تعكس التزوير – بالنظر إلى وسائل الإعلام- مؤكدًا أنه سيفوز بالانتخابات.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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