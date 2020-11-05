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بتهمة تزوير الانتخابات.. ترامب يعلن ملاحقة الولايات التي فاز بها بايدن قانونيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:53 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستلاحق قانونيًا كل الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية، بتهمة تزوير الناخبين وانتخابات الولاية.

وأضاف ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، أن هناك العديد من الأدلة التي تعكس التزوير – بالنظر إلى وسائل الإعلام- مؤكدًا أنه سيفوز بالانتخابات.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112020&id=c3a1aa53-dc23-4f17-aa68-ba23925c5360

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