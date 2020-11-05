 هاريس: يجب حساب جميع الأصوات بغض النظر عن حديث ترامب - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2020 2:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

هاريس: يجب حساب جميع الأصوات بغض النظر عن حديث ترامب

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:22 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 2:22 ص

قالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي، كمالا هاريس، إنه لا بد من حساب جميع الأصوات، بصرف النظر عما يقوله دونالد ترامب.

ودعت هاريس، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الأربعاء، إلى التصويت لصالح بايدن، مضيفة أنه يجب ضمان الإبقاء على هذه العملية عادلة.

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك