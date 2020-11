هاريس: يجب حساب جميع الأصوات بغض النظر عن حديث ترامب

قالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي، كمالا هاريس، إنه لا بد من حساب جميع الأصوات، بصرف النظر عما يقوله دونالد ترامب.

ودعت هاريس، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الأربعاء، إلى التصويت لصالح بايدن، مضيفة أنه يجب ضمان الإبقاء على هذه العملية عادلة.

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

No matter what Trump says, we must count every single vote. Donate to the Biden Fight Fund today to ensure we have the resources we need to fight to ensure this process remains fair. https://t.co/U4X9OiePJG