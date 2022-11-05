اليمن: مقتل 7 حوثيين في مواجهات مع قوات الجيش

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، السبت، مقتل سبعة من عناصرها، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



وأفادت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بأنه "تم اليوم في العاصمة صنعاء تشييع جثامين القتلى، وقالت إن" هؤلاء سقطوا في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الجيش اليمني الحكومي.



وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الجيش الوطني اليمني، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة مأرب شرقي البلاد.



يأتي ذلك وسط اتهامات بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن التصعيد العسكري عقب الفشل في تمديد الهدنة بين الطرفين مطلع أكتوبر الماضي، والتي استمرت ستة أشهر منذ بداية أبريل الماضي.